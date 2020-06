Windkraft an Land weniger gefragt

Flaute bei Windstrom-Auktion

Bei der Ausschreibung der Ökostrom-Förderung für Windräder an Land herrscht weiter Flaute. Die Bundesnetzagentur hat bei der Juni-Auktion nur für etwas mehr als die Hälfte der angebotenen Menge einen Abnehmer gefunden. Ausgeschrieben waren rund 826 Megawatt Leistung, einen Zuschlag erhielten 61 Gebote mit einem Volumen von 464 Megawatt, wie die Netzagentur am Mittwoch mitteilte.

In Deutschland kommen im Moment nur noch wenige Windräder an Land neu hinzu. In den ersten drei Monaten des Jahres seien zwar deutlich mehr Anlagen in Betrieb genommen worden als im Vergleichszeitraum 2019, hatte die Fachagentur Windenergie mitgeteilt. Dennoch sei das 1. Quartal beim Windenergieausbau das zweitschwächste der vergangenen zehn Jahre gewesen.

Hohe Nachfrage nach Solarförderung

Ganz anders ist die Situation bei der Solarenergie. Die Bundesnetzagentur verteilte in der Juni-Auktion Zuschläge für knapp 100 Megawatt, beworben hatten sich Projekte mit einem Volumen von fast 450 Megawatt. Neue Solaranlagen werden auch in Zukunft über die Ökostrom-Umlage gefördert. Der Bundestag hatte in der vergangenen Woche dafür gestimmt, den Förderdeckel von 52 Gigawatt installierter Leistung aufzuheben. Der Bundesrat muss noch abstimmen.