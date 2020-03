Weniger Kohlestrom senkt nationalen CO2-Ausstoß

Im Jahr 2019 sind die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland nach ersten amtlichen Berechnungen deutlich weniger geworden. Wie Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Montag in Berlin mitteilte, sanken die Emissionen im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent - Hauptgrund war demnach, dass weniger Strom aus Kohle produziert wurde. Im Vergleich zu 1990 waren es 35,7 Prozent weniger Treibhausgase.