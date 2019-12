Was wird aus den Castor-Behältern in Gorleben?

Einst war es ausgemachte Sachen, dass in Gorleben das Endlager für den deutschen Atommüll entstehen soll. Inzwischen ist nicht mehr klar, wo er einmal landen wird. In der Zwischenzeit warten 113 Behälter mit hoch radioaktivem Müll in Gorleben. Kritiker sehen den Aufbewahrungsort als zu unsicher an.