Wann Kreditnehmer die Ratenzahlung jetzt aussetzen dürfen

Die Corona-Pandemie hat Wirtschaft und Gesellschaft fest im Griff. Viele Unternehmen haben bereits Kurzarbeit verordnet, so dass Mitarbeiter weniger verdienen. Wer deswegen Schwierigkeiten mit der Ratenzahlung für laufende Kredit hat, kann mit seiner Bank eine Stundung vereinbaren. Das hat der Bundestag am Mittwoch beschlossen. Wir erklären, wer von den Regelungen profitiert und wie Kreditnehmer die Ratenpause mit ihrer Bank vereinbaren.

Welche Kreditverträge sind betroffen?

Laut Gesetz gilt der Anspruch auf Stundung für Verbraucherdarlehen, die vor dem 15. März aufgenommen wurden. Die Regelung gilt für Ratenkredite ebenso wie für Baufinanzierungen. Entscheidend ist, dass der Kredit als Privatperson aufgenommen wurde. Unternehmenskredite sind bislang noch nicht von den neuen Stundungsregelungen betroffen. Allerdings können diese bei Bedarf auf Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern ausgeweitet werden.

Dürfen Kreditnehmer die Ratenzahlungen einfach einstellen?

Nein, Kreditnehmer sollten stattdessen das Gespräch mit ihrer Bank suchen. Wer nachweist, dass er wegen der Auswirkungen der Coronakrise unverschuldet in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist, hat einen gesetzlichen Anspruch auf die Stundung seiner Kreditraten. „Verbraucher sollten so bald wie möglich Kontakt zu ihrer Bank oder Sparkasse aufnehmen, um ihre durch die Pandemie eingetretenen Einnahmeausfälle nachzuweisen“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der Deutschen Kreditwirtschaft.

Wie lange können die Ratenzahlungen ausgesetzt werden?

Laut Gesetz gelten die Regelungen für die drei Monate vom 1. April bis zum 30. Juni. Viele Geldhäuser haben die Stundungsmöglichkeit aber bereits jetzt schon umgesetzt. Bei den Sparkassen etwa können Verbraucher seit Donnerstag die vollständige Aussetzung von Zins- und Tilgungsleistungen selbst im Online-Banking veranlassen.

Kreditnehmern entstehen durch die Stundung keine Mehrkosten. Sie müssen die Zahlungen aber nach Ablauf des Stundungszeitraums nachholen. Damit dann keine doppelten Ratenzahlungen auf sie zukommen, verlängert sich der Kreditvertrag durch die Stundung um 3 Monate.

Können Ratenzahlungen auch reduziert statt ausgesetzt werden?

Das Gesetz sieht nur das komplette Aussetzen fälliger Zahlungen vor. Einen Rechtsanspruch auf Reduzierung der Monatsrate haben Darlehensnehmer damit nicht. Laut dem Baufinanzierungsvermittler Interhyp zeigen sich viele Banken in der aktuellen Lage aber sehr kulant, wenn Kunden ihren Tilgungssatz herunterfahren möchten.