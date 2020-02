Vodafone: 5G für erste Tankstellen

An ersten Tankstellen in Deutschland bietet der Mobilfunknetzbetreiber Vodafone nun den schnellen Mobilfunkstandard 5G an. Möglich macht dies eine Partnerschaft mit dem Energiekonzern Total, der in Deutschland rund 1.200 Tankstellen betreibt. Als europaweit erste Tankstellen-Standorte verfügen eine Total-Tankstelle in Düsseldorf (Forststraße) sowie eine in Erfurt (Arnstaedter Straße) jetzt über 5G.