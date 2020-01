Vier Stromspartipps für vier Jahreszeiten

Winter: Balkon als Kühlschrank nutzen

Wenn es im Winter kalt ist, können Balkon oder Terrasse eine Alternative zu einem zusätzlichen Kühlschrank sein – zumindest, wenn es nicht zu warm und nicht zu kalt ist. Herrschen keine Minus-Grade, lassen sich auch ganze Getränkekästen kühlen. Wer bislang einen extra Getränkekühlschrank betrieben hat und künftig darauf verzichtet, kann einiges sparen. Aber auch andere Lebensmittel, am besten verschlossen in Behältern oder Gläsern, können gut gesichert in einer Kiste an der frischen Luft gekühlt werden. Wie viel lässt sich sparen? Ein 150l-Kühlschrank, der 160 kWh pro Jahr verbraucht, käme in den drei Wintermonaten durchschnittlich auf knapp 40 kWh (Kosten: ca. 12 Euro bzw. pro Haushalt eine zusätzliche Getränkekiste).

Für einen Haushalt wirken diese Zahlen übersichtlich – würden aber alle Haushalte in Deutschland im Winter ihren Balkon oder ihre Terrasse als alleinigen Kühlschrank-Ersatz nutzen, ließen sich mehr als 1,3 Mrd. kWh sparen.

Frühling: Wäsche an die Leine und nicht in den Trockner

Ein Wäschetrockner arbeitet schnell, verbraucht aber jede Menge Strom. Wer Balkon, Terrasse oder Garten hat, ist auch hier im Vorteil und kann die Wäsche an der frischen Luft trocknen lassen. Das geht im Frühling und Sommer nicht nur ebenfalls recht schnell, sondern gibt der Wäsche auch eine angenehme Frische.

Wie viel lässt sich sparen? Wer drei Mal pro Woche wäscht und einen Trockner mit 3 kWh Stromverbrauch pro Gang auch im Frühling und Sommer nutzt, kommt zwischen April und September auf einen Verbrauch von 216 kWh (ca. 65 Euro Stromkosten). Würden alle Haushalte mit Balkon bzw. Terrasse in den sechs Monaten bislang durchgängig einen Trockner nutzen und dies fortan nicht mehr tun – das Sparpotential läge bei mehr als 2,6 Mrd. kWh. Selbst, wenn nur ein Bruchteil der bisher durchgängigen Trockner-Nutzer den Vorsatz realisiert, wäre die Ersparnis groß.

Sommer: Alternativen für den Ventilator

Ein Ventilator im Sommer ist ein Stück Lebensqualität, auf das man nicht verzichten muss. Aber er kann entlastet werden. Wer aber morgens und abends kräftig stoßlüftet, kann seine Räume merklich abkühlen. Auch, die Jalousien zu schließen, kann Hitze aus den Räumen fernhalten – außerdem hilft Wasser als Kühlmittel, zum Beispiel in Form eines Luftbefeuchters oder ganz einfach beim Händewaschen. Bleibt der Ventilator aus, wird Strom gespart.

Wie viel lässt sich sparen? Ein Ventilator mit 50 Watt, der drei Stunden am Tag läuft, verbraucht in den Sommermonaten Juli und August insgesamt 9,15 kWh (2,75 Euro) – so weit, so überschaubar. Die Masse macht’s: Hochgerechnet auf alle Haushalte läge der Verbrauch bei rund 193 Mio. kWh. Auch, wenn wir nur für einige Stunden in der Woche auf den Ventilator verzichten, ließe sich also noch eine Menge Strom sparen.

Herbst: Buchlesen und Gesellschaftsspiele anstatt Fernseher

Im dunklen Herbst gehört der Fernseher für viele fest zum Abendprogramm. Warum aber nicht mal wieder zur analogen Buch-Alternative greifen? Oder ein Gesellschaftsspiel spielen? Das spart nicht nur Energie, sondern fordert auch die grauen Zellen.

Wie viel lässt sich sparen? Geht man davon aus, dass alle Haushalte mit TV (120 Watt) rund 3,5 Stunden täglich fernsehen, summiert sich der Stromverbrauch für die Herbst-Monate September, Oktober und November auf rund 38 kWh (ca. 11 Euro) pro Haushalt. Für die Gesamtheit bedeutet das: ein Verbrauch von mehr als 1,5 Mrd. kWh. Was für den einzelnen Haushalt häufig überschaubar wirkt, nimmt in der Gesamtheit enorme Ausmaße an: Aus all den genannten Stromspar-Maßnahmen ergäbe sich theoretisch ein Spar-Potential in Höhe von mehr als 5,7 Mrd. kWh. Am Ende hilft jeder realisierte Energiespar-Vorsatz.