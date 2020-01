Vergleichen lohnt sich: Beim Robo-Advisor auf die Kosten achten

Hohe Kosten schmälern den Ertrag

Wie stark sich unterschiedliche Kosten auf Dauer auswirken, zeigte eine Modellrechnung der Stiftung Warentest: Der MSCI Wold Index ist seit 1969 von 100 Punkten bis Mai 2019 auf 2626 Punkte gestiegen. Zieht man die Kosten ab, sieht das Ergebnis allerdings anders aus: Bei Fondskosten von 0,5 Prozent liegt der Endstand bei 2050 Punkten, bei 2 Prozent jährlichen Kosten nur bei 968 Prozent. Wer hohe Kosten für die Geldanlage hat, verschenkt also viel Geld.

Auf diese Kostenfaktoren sollten Sie achten

Robo-Advisor gelten meist als günstig. Allerdings fallen auch bei den digitalen Portfolioverwaltungen Kosten an. Wer sein Geld von einem Anlageroboter verwalten lassen möchte, sollte also genau hinsehen. Auf diese Kosten kommt es an: