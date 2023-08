Veraltete Tarifstruktur: Anrufe vom Festnetz zum Handy meist teurer als Anrufe ins Ausland

Flatrates sind die Ausnahme

Viele Handytarife – die so genannten Allnet-Flats – beinhalten heute eine Telefonpauschale für Gespräche in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze. Bei Festnetz-Telefontarifen sind kostenlose Gespräche in die deutschen Mobilfunknetze jedoch die Ausnahme. Wenn eine solche Handyflat überhaupt angeboten wird, fallen dafür monatliche Zusatzkosten von bis zu 14,95 Euro im Monat an. Abseits dessen werden aktuell Minutenpreise zwischen 9,8 und 21,9 Cent verlangt. Ausnahme: O2 erhebt keine Gebühren für innerdeutsche Handytelefonate.

"Anrufe in die deutschen Mobilfunknetze müssen bei fast allen Festnetz-Pauschaltarifen extra bezahlt werden. Ausgenommen ist nur das O2-Portfolio sowie einzelne Tarife im oberen Preissegment," sagt Jens-Uwe Theumer, Vice President Telecommunications bei Verivox. "Die minutenbasierte Abrechnung ist längst nicht mehr zeitgemäß, zumal in dieser Höhe. Die Kosten für Gespräche zum Handy sind seit vielen Jahren fast unverändert geblieben."

Kosten von 20 Cent pro Minute zum Handy sind üblich

Mit 21,9 Cent sind Gespräche in die deutschen Mobilfunknetze beim Kabelprovider Pyur am teuersten. Vodafone, 1&1, EWE sowie M-net verlangen 19,9 Cent je Minute. Bei der Telekom (außer im XL-Tarif) und bei Netcologne fallen 19 Cent an. Die Thüringer Netkom bepreist Handytelefonate mit 17 Cent, deutlich günstiger sind sie bei Easybell mit 9,8 Cent je Gesprächsminute. Lediglich O2 fällt aus der Reihe: In allen Festnetztarifen sind seit Oktober 2022 Telefonate ins Handynetz ohne Aufpreis inkludiert.

Tarifstruktur der Festnetzanbieter ist veraltet

Gängige Handy-Flatrates decken Gespräche in alle deutschen Netze ab, nicht jedoch Telefonate ins Ausland: Übers Mobilfunknetz kosten Auslandsgespräche selbst in die günstigsten Länder oft 20 Cent pro Minute oder mehr. Im Festnetz fällt für solche Gespräche meist nur ein Zehntel des Handy-Preises an – dafür kosten Festnetztelefonate ins deutsche Handynetz in der Regel so viel wie ein Handygespräch etwa nach Spanien oder Italien.

"Es ist schwer nachzuvollziehen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher im Jahr 2023 noch überlegen müssen, welche Anschlüsse sie am besten mit welchem Gerät anrufen", sagt Theumer. "Denn die Telefonminute ist für Netzbetreiber schon lange kein entscheidender Kostenfaktor mehr. Erfolgreiche Telefondienste wie Skype, Facetime oder Whatsapp haben hingegen eine sehr einfache Tarifstruktur: Verbraucht wird lediglich das Datenvolumen des Handytarifs. Viele Gespräche sind so ohne Zusatzkosten möglich."

Methodik

Verivox hat die Preise für Telefonate in die deutschen Handynetze bei zehn großen deutschen Festnetz- und Internetanbietern recherchiert (Telekom, Vodafone, O2, 1&1, M-net, Pyur, EWE, Netcologne, Netkom und Easybell). Diese decken über 90 Prozent des Festnetzmarktes ab. Stand der Daten: 24.07.2023.

Preisbeispiele vom Handy ins EU-Ausland: Vodafone und O2 29 Cent pro Minute, Telekom 22 Cent. Teuerste Flat in Handynetze: Netkom Thüringen (14,95 Euro).