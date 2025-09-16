Unbekannte Telefonnummer? Die meisten rufen nicht zurück

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Unbekannte Telefonnummer? Die meisten rufen nicht zurück

Verena Blöcher

Verena Blöcher

Stand: 16.09.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Mehr als die Hälfte der Deutschen ruft nicht zurück, wenn sie die angezeigte Telefonnummer nicht kennen. Besonders zurückhaltend sind dabei ältere Menschen. Wer jünger ist und im Beruf steht, tätigt Rückrufe unbekannter Nummern deutlich häufiger. Im Osten Deutschlands werden fremde Nummern seltener zurückgerufen als im Westen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox.

Erwartung wichtiger Anrufe relativiert mögliches Misstrauen

58 Prozent der Befragten geben an, im privaten Raum den Rückruf fremder Telefonnummern zu meiden. 42 Prozent rufen auch unbekannte Nummern zurück – davon 28 Prozent nach eigenen Angaben nur dann, wenn sie auf einen wichtigen Anruf warten. Im Osten Deutschlands herrscht hierbei größere Zurückhaltung: Dort ist nur für 23 Prozent die Erwartung wichtiger Anrufe ein Grund, unbekannte Nummern zurückzurufen. Im Westen der Republik gilt das für 30 Prozent der Befragten, im Norden für 31 Prozent.

Alter, Haushaltsgröße und Bildung beeinflussen Rückrufverhalten

Ältere Menschen agieren deutlich vorsichtiger: 72 Prozent der Über-60-Jährigen sehen von Rückrufen unbekannter Nummern ab, bei den Befragten bis 29 Jahre handeln nur 41 Prozent entsprechend. Frauen sind etwas zurückhaltender als Männer (62 zu 54 Prozent).

Unterschiede zeigen sich auch hinsichtlich des Familien- sowie Bildungsstands. In kinderlosen Haushalten rufen nur 39 Prozent fremde Nummern zurück, in Familien mit Kindern steigt der Prozentsatz auf 54. Zwei Drittel der Menschen mit einem niedrigen formalen Bildungsstand rufen keine unbekannten Nummern zurück, im Vergleich zu nur 49 Prozent der Uni-Absolventen. Auch wer nicht im Berufsleben steht, agiert behutsamer: In dieser Gruppe rufen 71 Prozent nie unbekannte Nummern zurück. Hingegen verweigert nur die Hälfte der Berufstätigen solche Rückrufe.

"Wer beruflich oder privat stark gefordert ist, hat in der Regel viele Kontakte und dürfte häufiger mit unbekannten Nummern konfrontiert werden", sagt Verivox-Telekommunikationsexperte Jörg Schamberg. "Wenn ein Rückruf schnellen Informationsgewinn verspricht, ist die Herkunft der Nummer bisweilen zweitrangig. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten grundsätzlich aufmerksam sein, denn betrügerische Anrufe können auch unter einer vermeintlich bekannten, aber gekaperten Nummer eingehen."

Der bevorzugte Gesprächskanal ist das Handy

Verivox hat auch danach gefragt, auf welchem Weg private Telefonate üblicherweise geführt werden. Fast zwei Drittel der Deutschen (62 Prozent) nutzen bevorzugt das Handy für private Gespräche. 48 Prozent davon verwenden das Handy ganz klassisch über Mobilfunk; knapp 15 Prozent bevorzugen in der Regel einen Datendienst wie WhatsApp oder FaceTime. 19 Prozent der Deutschen geben an, hauptsächlich übers Festnetz zu telefonieren. Nur wenige Menschen versenden lieber Sprachnachrichten als anzurufen.

Methodik

Die verwendeten Daten basieren auf einer Online-Umfrage der Innofact AG im Auftrag von Verivox, an der im Juli 2025 insgesamt 1.016 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren teilnahmen. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit. Gefragt wurde: "Rufen Sie privat Telefonnummern zurück, die Ihnen nicht bekannt sind? – Wenn Sie privat telefonieren, auf welchem Weg tun Sie dies üblicherweise?"

Mehr zum Thema

Jetzt Kabel-Angebote vergleichen

Nirgendwo-Günstiger-Garantie

Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben Ihren Internet- bzw. Mobilfunktarif zum besten Preis gefunden. Sollte es denselben Tarif doch woanders günstiger geben, erstatten wir Ihnen die Preisdifferenz über 24 Monate (max. 100 Euro). Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Die Garantie gilt ausschließlich für Tarife, die im Vergleichsrechner von Verivox gelistet sind und über die Bestellstrecke von Verivox abgeschlossen wurden.

Mehr erfahren

Kabel-Internet

  • Top-Anbieter vergleichen

  • Tarife mit bis zu 1.000 Mbit/s

  • Einfach wechseln und bis zu 820 € sparen

    So haben wir gerechnet:
    Mindestgeschwindigkeit: 50 Mbit/s
    Inklusive: Internet, Telefon und Router
    Wohnort: Berlin, 10585, ausgewählte Adressen

    Aktueller Tarif: Telekom MagentaZuhause M (nach Mindestlaufzeit), Kosten für die nächsten 24 Monate: 1.197,60 Euro (monatlich: 42,95 Euro + 6,95 Euro für den Router)
    Günstigster Tarif: Vodafone GigaZuhause 100 Kabel, Kosten für 24 Monate (inkl. einmaliger Kosten und Vergünstigungen): 376,80 Euro (Durchschnittspreis pro Monat inklusive Router: 15,70 Euro

    Einsparung: 820,80 Euro
    (Stand: 04.04.2025)

Mehr rund um Internet

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2025 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.