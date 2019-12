Umfrage: Mehrheit will Smartphones lange nutzen

Berlin – Eine Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland fühlt sich laut einer Umfrage dazu verpflichtet, Elektrogeräte wie Smartphones möglichst lange zu nutzen. Dies gaben 67 Prozent von 1000 Interviewten in einer repräsentativen Untersuchung der TU Berlin und des Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration an.