Umfrage: Energiewende wird schlecht umgesetzt

Seit 2017 erhebt das Institut das „Soziale Nachhaltigkeitsbarometer der Energiewende“ unter 6.500 Haushalten. Das Ergebnis: Eine überwiegende Mehrheit der in Deutschland lebenden Bevölkerung unterstützt die zentralen politischen Ziele der Energiewende. Die Kritik an der Umsetzung nimmt jedoch stetig zu. Im Vergleich zum Jahr 2018 bezeichnen deutlich mehr Menschen die Energiewende als teuer (78% aller Befragten; plus 3 Prozentpunkte), chaotisch (66%; plus 6 Prozentpunkte), ungerecht (56%; plus 5 Prozentpunkte) sowie elitär (51%; plus 4 Prozentpunkte).

Schwindendes Vertrauen in Politik

„Dass die Diskrepanz zwischen der allgemeinen Zustimmung zu den Zielen der Energiewende einerseits und der Bewertung der Umsetzung andererseits so deutlich ist und über die Jahre sogar noch zunimmt, ist höchst überraschend“, sagt Ortwin Renn, wissenschaftlicher Direktor am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam. „Denn Vergleichbares erleben wir bei Befragungen sehr selten. Wir können uns dies nur so erklären, dass die Menschen zu den politischen Akteuren zunehmend geringeres Vertrauen haben.“

Windenergie an Land beliebter als gedacht

Das Soziale Nachhaltigkeitsbarometer zeigt auch, dass die Menschen mehrheitlich mehr Windenergie an Land wollen. Knapp zwei Drittel unterstützen den Kohleausstieg und mehr als die Hälfte der Befragten ist bereit, für den Klimaschutz höhere Energiekosten zu tragen. Die Mehreinnahmen aus einem CO2-Preis sollen nach dem Wunsch einer deutlichen Mehrheit für Investitionen in ein klimafreundliches Verkehrssystem und den Ausbau von erneuerbaren Energien investiert werden.

Mehr Mitsprache und Teilhabe nötig

Das Institut sieht in der Erhebung ein Zeichen dafür, dass die Menschen in Deutschland einen differenzierten Blick auf die Energiewende haben. Ingo Wolf, Autor der Studie und Senior wissenschaftlicher Mitarbeiter am IASS, fasst zusammen: „Sie sind mehrheitlich bereit Mehrkosten zu tragen und Maßnahmen zu akzeptieren, die einen effektiven Beitrag zur Emissionsminderung und einem nachhaltigen Klimaschutz leisten. Gleichzeitig erwarten sie von den politischen Akteuren ein rasches, zielgerichtetes und sozial gerechtes Vorgehen sowie bessere Möglichkeiten der Mitsprache und Teilhabe an energiepolitischen Entscheidungen. Diese Erwartungen werden jedoch bislang noch nicht ausreichend erfüllt und tragen wesentlich zur aktuellen Unzufriedenheit in der Bevölkerung bei.“