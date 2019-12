UBA: Erneuerbare bei der Stromerzeugung deutlich vor der Kohle

Windanlagen erzeugten 15 Prozent mehr Strom

Insgesamt erzeugten Windenergieanlagen an Land und auf See im Jahr 2019 zusammen etwa 126 Milliarden kWh und damit etwa 15 Prozent mehr Strom als im Vorjahr (110 Milliarden kWh), so die Behörde. Dabei läge die Steigerung von Windstrom an Land bei 13 Prozent (von 90 Milliarden kWh auf fast 102 Milliarden kWh) und von Windstrom auf See bei über 26 Prozent (auf 25 Milliarden kWh).

Stromerzeugung mit Hilfe von Sonne, Wasser und Biomasse

Auch die Stromerzeugung aus Photovoltaik-Anlagen sei im Vergleich zum Vorjahr nochmals leicht angestiegen. Insgesamt seien fast 47 Milliarden kWh Strom und damit etwa zwei Prozent mehr als im Vorjahr erzeugt worden. Die Stromerzeugung aus Wasserkraft läge im Jahr 2019 bei etwa 19 Milliarden kWh und damit vier Prozent über dem Niveau des sehr trockenen Vorjahres mit einem damit verbundenen niedrigen Niveau der Wasserkraft im Jahr 2018. Die Stromerzeugung aus Biomasse und biogenem Abfall habe ersten Daten zufolge mit zusammen 50 Milliarden kWh leicht unter dem Wert des Vorjahres gelegen.

Nur wenig neue Windkraftanlagen

Dem starken Wachstum der Stromerzeugung steht ein eher gemischtes Bild beim Zubau weiterer Erzeugungskapazitäten gegenüber, erklärt das Bundesumweltamt. Der Zubau neuer Photovoltaikleistung stieg nach den vorläufigen Zahlen zwar auf etwa 3.600 Megawatt (MW) und übertrifft damit den Vorjahreswert (2.888 MW) deutlich.

Allerdings sinke der Zubau an Windenergieanlagen an Land dagegen voraussichtlich auf den tiefsten Wert seit etwa 20 Jahren. Inklusive des so genannten "Repowering", dem Rückbau von Altanlagen zugunsten leistungsstärkerer Windkraftanlagen, ergäbe sich nach derzeitigem Datenstand ein Nettozubau von etwa 700 Megawatt im Jahr 2019, dies entspreche einer marginalen Erhöhung der gesamten installierten Leistung um etwa ein Prozent (von 52,6 GW im Jahr 2018 auf 53,3 GW im Jahr 2019). An Offshore-Kapazität würden voraussichtlich 1.100 MW zugebaut. Damit stieg die installierte Leistung von Windenergieanlagen auf See deutlich auf insgesamt über 7.500 MW.