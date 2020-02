Telekom wächst auch dank Breitbandausbau

Die Deutsche Telekom hat am Mittwoch die Unternehmenszahlen für 2019 vorgestellt und die Entwicklung des Geschäfts positiv bewertet. Das Plus im Umsatz lag bei 6,4 Prozent, rund 80,5 Milliarden Euro wurden erwirtschaftet. Das Unternehmen bezeichnete 2019 als das erfolgreichste Jahr ihrer Geschichte. „Das ist ein historischer Tag für die Deutsche Telekom“, sagte Vorstandsvorsitzender Tim Höttges. „Mit diesen Rekordzahlen haben wir unsere Position als klare Nummer eins der Branche in Europa bestätigt.“