Telekom testet Mobilfunk-Repeater für Innenräume

WLAN-Repeater sind in vielen Haushalten Standard – im Gegensatz zu Signalverstärkern für Mobilfunk. Der Netzbetreiber Telekom testet nun Repeater, die 4G- und 5G-Signale verstärken. Die Geräte sollen die Mobilfunkabdeckung in Gebäuden verbessern.

Repeater sorgt für besseren Mobilfunk

Im Pilottest der Telekom kommt ein leistungsstarker Dual-Band-Repeater zum Einsatz. Das Gerät verstärkt das LTE-Signal. Neben 4G unterstützt der Repeater auch den neuen Mobilfunkstandard 5G. So soll der Empfang in Innenräumen optimiert werden, etwa in Läden, Restaurants, Konferenzräumen oder auch im Eigenheim. Besonders für Geschäftskunden der Telekom ergeben sich neue Möglichkeiten, den Mobilfunkempfang in ihren Räumlichkeiten erheblich zu verbessern.

Mobilfunkempfang in Gebäuden oft schwach

Das Funksignal kann innerhalb von Gebäuden oft nicht in voller Stärke bis zum Empfänger durchdringen. Häufig schwächen Wände das Signal empfindlich ab. Die neuen Repeater sollen hier Abhilfe schaffen. Das Pilotprojekt der Deutschen Telekom und der südkoreanischen SK Telecom richtet sich sowohl an Geschäfts- als auch an Privatkunden.