Steuererleichterungen für Arbeitnehmer in der Coronakrise

In Zeiten der Coronakrise ist das öffentliche Leben in weiten Teilen lahmgelegt. Auch der Besuch eines Steuerberaters oder der Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins ist häufig nicht möglich. Steuerzahler haben deshalb in der aktuellen Lage länger Zeit, um ihre Steuererklärung einzureichen. Darauf weist die Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) hin.