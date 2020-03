Sparkassen und VR-Banken: Bargeldversorgung ist gesichert

Im Rahmen der Bonitätsprüfung bewertet eine Bank die Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers. Sie ist dazu gesetzlich verpflichtet. Mit der Bonitätsprüfung will die Bank herausfinden, wie hoch das Kreditausfallrisiko des Antragstellers ist.

Welche Bonitätskriterien genau in die Bonitätsprüfung einfließen und wie diese gewichtet werden, können Kreditinstitute in weiten Teilen selbst festlegen. In der Regel haben aber zumindest die finanzielle und die berufliche Situation des Antragstellers sowie seine SCHUFA-Daten Einfluss auf die Beurteilung der Bonität. Je besser die Bonität eines Kreditnehmers ist, desto günstiger werden die Konditionen für den Kredit.