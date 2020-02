Smartphone-Umfrage: Nachhaltigkeit oder Innovation?

Smartphones oft jung im Gebrauch

Am nachhaltigsten handeln Verbraucher, die ihr Smartphone möglichst lange nutzen: So werden Ressourcen geschont und Elektromüll vermieden. Doch hier gibt es laut Bitkom-Zahlen einen Konflikt zwischen gutem Willen und tatsächlichem Handeln vieler Verbraucher: Jedes zweite Smartphone (51 Prozent) wurde innerhalb der vergangenen zwölf Monate gekauft. 30 Prozent der Smartphones sind zwischen 13 und 24 Monate alt. Nur 16 Prozent der Verbraucher nutzen ihr Smartphone länger als zwei Jahre. Der Grund ist, dass für die meisten die neueste Hardware und wichtige technische Innovationen im Vordergrund steht. 58 Prozent der privaten Smartphone-Nutzer gaben in der Umfrage an, sich immer das neueste Smartphone-Modell zu kaufen.

Markt für aufbereitete Smartphones wächst

Auch der Kauf gebrauchter oder wiederaufbereiteter, sogenannter „refurbished“ Smartphones, leistet einen Dienst zur Nachhaltigkeit. Eine repräsentative Umfrage des Vergleichsportals Verivox aus dem Jahr 2019 zeigt: Zwei Drittel der Befragten sind tendenziell dafür aufgeschlossen, ein aufbereitetes Smartphone zu kaufen. Moderne Smartphones sind technisch so ausgereift, dass die Unterschiede zum Vorgängermodell immer granularer ausfallen. Prozessoren, aber auch Kameralinsen oder Akkus werden weiter verbessert, doch das Qualitätslevel ist in der Regel auch nach zwei Jahren noch gut.

Was ist beim Smartphone-Kauf noch wichtig?

In der Bitkom-Umfrage gaben Verbraucher weitere Kriterien an, die für sie bei einem neuen Smartphone im Vordergrund stehen. 86 Prozent wollen auf robustes Bildschirmglas achten, 73 bzw. 72 Prozent legen Wert auf Bildschirmqualität und Displaygröße. Im Vordergrund steht für viele auch eine gute Akkulaufzeit (82 Prozent), 69 Prozent wollen auf eine schnellere Ladegeschwindigkeit achten und 59 Prozent auf die Funktion zum drahtlosen Laden. Die allermeisten (85 Prozent) legen Wert auf die Verarbeitungsqualität. 73 Prozent ist die Speicherkapazität und 55 Prozent die Kameraqualität wichtig. Die Marke des Smartphones spielt beim Kauf nur für die Hälfte (54 Prozent) eine entscheidende Rolle.