Smartphone mieten: Neues Angebot von Aldi Talk

Unter anderem iPhone 11 zur Miete

Laut einer Pressemitteilung vom 2. März sind alle mietbaren Modelle auf alditalk.de mit einem „Mieten mit Grover“-Button gekennzeichnet. Insgesamt stehen 30 Modelle aus verschiedenen Preiskategorien zur Auswahl. Je nach Größe des Aldi-Talk-Pakets (S für 7,99 Euro, M für 12,99 Euro oder L für 17,99 Euro) können entsprechende Modelle mit unterschiedlichen Laufzeiten gewählt werden. Topmo­dell ist das Apple iPhone 11 Pro Max mit 64 GB Spei­cher­platz. Je nachdem, für welche Miet­dauer sich der Kunde entscheidet, liegt der Monats­preis zwischen 69,90 und 139,90 Euro. Das LG K30 gibt es ab 10,50 Euro im Monat (über 12 Monate) oder für einmalig 119 Euro. Das Samsung Galaxy A80 ist je nach Miet­dauer ab 29,90 Euro monatlich zu haben.

Mehr Flexibilität für Verbraucher

Der Handydiscounter Aldi Talk startet das Angebot drei Monate lang als Pilotprojekt. Langfristig soll das Sortiment um Tablets erweitert werden. Man wolle Kunden mehr Flexibilität bieten und richte sich mit dem Service an an eine junge Zielgruppe, so Aldi.