Schule daheim: BR sendet Lernformate

Lernen vor dem Fernseher: Weil die Schulen wegen des Coronavirus in den kommenden fünf Wochen deutschlandweit geschlossen bleiben, läuft Schule ab sofort auch über das TV-Gerät.

Bildungsprogramm von 9 bis 12 Uhr

Der Bildungskanal ARD-alpha sendet ab sofort am Morgen ausgesuchte Lernformate. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich während der Schulschließungen so zuhause mit Unterrichtsmaterialien beschäftigen können. Das Programm läuft ab Montag, 16. März, immer montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr.

Besonderes Angebot zum Lernen zuhause

Das TV-Lernprogramm wird unter dem Motto „Schule daheim“ bereitgestellt vom Bayerischen Rundfunk (BR). Es wurde in Partnerschaft mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus entwickelt und ist zugänglich auf ARD-alpha, in der BR Mediathek und auf dem Infoportal „mebis“.

Schulfächer breit gefächert

Mit der BR-Mediathek kann zudem zeitlich unabhängig gelernt werden. Ergänzt wird das Angebot durch das Infoportal mebis.bayern.de, auf dem auch der BR zahlreiche Programme bereitstellt. Von Mathematik über Geografie bis hin zu Biologie, Sozialkunde und Geschichte werden Lerninhalte breit gefächert angeboten.

Verschiedene Schularten und Altersstufen

Die Programmierung stellt sicher, dass für jede Jahrgangsstufe in Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien und anderen weiterführenden Schularten zumindest einmal täglich jede Fächergruppe (MINT, Geisteswissenschaften, Sprachen) berücksichtigt wird. Sowohl bei „mebis“ als auch im Online-Angebot sind alle Inhalte übersichtlich nach Fächern strukturiert.