Schon jeder Dritte erledigt alle Bankgeschäfte online

Von der einfachen Überweisung bis zum Aufsetzen von Fondssparplänen – immer mehr Verbraucher kommen komplett ohne Bankfilialen aus. Eine repräsentative Umfrage der Unternehmensberatung PwC zeigt: Drei Viertel aller privaten Bankgeschäfte werden in Deutschland online abgewickelt. Jeder dritte Bundesbürger erledigt seine Bankangelegenheiten komplett über das Internet.

Steigende Nutzung von Online-Banking auch wegen Corona

Für die Umfrage wurden 1.000 zwischen Mai und Juni 2020 insgesamt 1.000 Erwachsene befragt. Die aktuelle Untersuchung verzeichnet einen leichten Anstieg der Online-Bankgeschäfte im Vergleich zu einer früheren Umfrage aus dem Jahr 2018. Damals lag der Anteil der online abgewickelten Bankgeschäfte noch bei rund 71 Prozent.

Die Zunahme kann laut den Studienmachern unter anderem auf die Corona-Pandemie zurückgeführt werden. So gaben 15 Prozent der Bürger an, dass sie ihre Bankgeschäfte aufgrund der Covid-19-Situation häufiger online ausgeführt haben als früher. Rund 3 Prozent nutzten Online-Banking daher sogar zum ersten Mal.

Vor allem Jüngere nutzen Fingerabdruck und Face ID

Für die Studie wurde auch gefragt, welche Authentifizierungsverfahren Bankkunden bei der Anmeldung ins Online-Bankings nutzen. Demnach werden vor allem biometrische Verfahren, wie die Fingerabdruck-Funktion oder die Gesichts- und Spracherkennung heute häufiger genutzt als vor zwei Jahren.

So haben 29 Prozent aller Bundesbürger schon einmal die Fingerabdruck-Funktion oder die Gesichtserkennung genutzt, um sich online anzumelden oder ein Bankgeschäft durchzuführen. Ein Zuwachs von 11 Prozentpunkten gegenüber der Umfrage von 2018.

Entscheidend für die häufige Nutzung der biometrischen Verfahren ist dabei die Gruppe der 18- bis 29-Jährigen. Hier hat mehr als jeder Zweite (52 Prozent) schon einmal Gebrauch von biometrischen Authentifizierungsverfahren gemacht.

Welches Verfahren ist am sichersten?

Banken seien gut beraten „ihr Angebot stets an die neuesten Sicherheitsstandards und Entwicklungen anzupassen, um auch für jüngere Kunden attraktiv zu bleiben“, sagt Maximilian Harmsen, Experte für digitale Bezahlverfahren bei PwC. Vor allem bei der Nutzung des Online-Banking auf dem Smartphone seien biometrische Verfahren beliebt.

Die Frage, wie sicher Verbraucher die unterschiedlichen Authentifizierungsverfahren einschätzen, förderte ein überraschendes Ergebnis zutage: Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Befragten beurteilen den Fingerabdruck als sicherstes biometrisches Authentifizierungsverfahren, nur 15 Prozent schätzen die Gesichtserkennung als sicherer ein.

In der Realität sei es aber genau anders herum, so die PwC-Experten. So liege die Wahrscheinlichkeit für eine Überschneidung zweier Fingerabdrücke bei 1 zu 50.000, während die Face ID nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1.000.000 den registrierten Nutzer mit einer zufälligen Person verwechsele. Rechnerisch wäre das Gesichtserkennungsverfahren damit 20-fach sicherer als der Fingerabduck-Scan.