Schnelles Internet ist Grundbedarf: Wo die Politik nachbessern sollte

Die Bundesregierung will einen Anspruch auf schnelles Internet ab 2025 gesetzlich festschreiben – ohne jedoch eine Mindestbandbreite zu garantieren. Die Tarifexperten von Verivox fordern, den Ausbau zukunftsfähiger Technologien stärker voranzutreiben und Verbrauchern in Deutschland eine flächendeckende Nutzung zeitgemäßer Internetservices zu ermöglichen.

Ausreichend Bandbreite garantieren

Das Internet ist längst einer der wichtigsten Grundpfeiler unserer Lebenshaltung und für Verbraucher sowohl wirtschaftlich als auch in sozialer Hinsicht von zentraler Bedeutung – nicht nur in der Corona-Krise. „Jeder Verbraucher sollte die Möglichkeit haben, an modernen Internetservices zu partizipieren: Dazu gehören etwa Streaming-Dienste, Gaming sowie Videotelefonie“, sagt Eugen Ensinger, Telekommunikationsexperte bei Verivox. „Eine stabile Telekommunikations-Infrastruktur ist nicht nur jetzt von großer Bedeutung. Aktuell zeigt sich, dass die Bandbreiten vor allem im Festnetz nicht immer ausreichen, um den stark gestiegenen Bedarf für solche Dienste zu erfüllen.“

„Grundversorgung“ im Normalfall gesichert

Beim DSL-Anbieterwechsel wird Verbrauchern zugesagt, dass der Ausfall der Verbindung nicht länger als einen Tag dauern darf. Bei längeren Ausfallzeiten sind die Anbieter verpflichtet, sich kurzfristig um eine Weiterversorgung zu kümmern. Von Vorteil ist hier, dass der Markt verschiedene Anschlusstechniken bietet: Um Schwierigkeiten während des Umschaltprozesses abzufangen, können Verbraucher zum Beispiel kostenfrei einen Datenstick vom neuen Anbieter erhalten. Damit wird der Internetzugang zumindest per Mobilfunk gewährleistet.

Derzeit ist bei zukunftsfähigen stationären Anschlüssen, insbesondere über Glasfaser, jedoch noch deutlich Luft nach oben. Laut VATM liegt der Versorgungsgrad mit schnellen Gigabit-Anschlüssen bis Mitte 2020 bei 51 Prozent. Rund 4,7 Millionen Glasfaseranschlüsse gibt es 2020 schätzungsweise insgesamt (Dialog Consult / VATM. Marktanalyse Gigabit-Anschlüsse 2020 und TK-Marktanalyse Deutschland 2019).