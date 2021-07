Schluss mit Stecker-Chaos: Vorschlag für einheitliche Handy-Ladebuchsen angekündigt

Brüssel – Die EU-Kommission will im frühen Herbst einen Vorschlag für einheitliche Handy-Ladestecker präsentieren. Das bestätigte eine Kommissionssprecherin am Freitag auf Anfrage. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" über den Zeitplan berichtet.

Standard für Handy-Netzteile

Die Brüsseler Behörde arbeitet schon länger an dem Thema, zuletzt wurde es aber von der Corona-Pandemie von der Tagesordnung verdrängt. Vor mehr als zehn Jahren brachte die Kommission die Ladekabel-Frage erstmals auf den Plan.

14 Hersteller – unter ihnen auch Apple – einigten sich in einer Selbstverpflichtung auf einen einheitlichen Standard für Handy-Netzteile. Bei den Buchsen in Smartphones und Tablet-Computern blieben von einst mehreren Dutzend Typen noch drei übrig: USB-C, Apples Lightning sowie Micro-USB, das in Android-Smartphones früher Standard war, jetzt aber eher nur noch in günstigen Geräten vorkommt.

Weniger Elektroschrott erwartet

Mit einer weiteren Vereinheitlichung soll unter anderem Abfall vermieden werden. Das EU-Parlament verwies 2020 darauf, dass durch Ladegeräte 51.000 Tonnen Elektroschrott jährlich entstünden. Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) begrüßte die Ankündigung der Kommission. "Kabelsalat ist weder verbraucherfreundlich noch der Umwelt zuträglich", sagte eine Sprecherin. Einheitliche Ladekabel würden dabei helfen, unnötigen Abfall zu vermeiden.