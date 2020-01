Samsung-Aktie legt trotz Gewinnrückgang zu

Trotz eines erwarteten Rückgangs im operativen Geschäft hat die Aktie des koreanischen Elektronik-Giganten am Mittwoch merklich zugelegt. Insgesamt seien die Erwartungen dennoch übertroffen worden, hieß es von Analysten.

Samsung gilt als äußerst innovatives Unternehmen und ist nicht nur bei Smartphones Marktführer, sondern auch in den Bereichen TV und Speicherchips. Doch die Konkurrenz, nicht zuletzt aus China, ist groß. Aktuell nennt Samsung in seinem Ergebnisausblick fallende Preise sowie ein Überangebot bei Speicherchips im Jahr 2019 als Hauptgründe für einen Gewinnrückgang des Kerngeschäfts um immerhin 34 Prozent im vierten Quartal 2019. Beim Umsatz wird ein nur geringer Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Der Gewinnrückgang ist der fünfte in Folge.

Innovationen aus China pushen den Wettbewerb

Die exakten Geschäftszahlen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt. Gut möglich, dass gerade die Chip-Preise im angelaufenen Jahr wieder etwas steigen – diese Entwicklung wird in der Branche weithin erwartet, nicht zuletzt wegen der entspannteren Linie im Handelsstreit zwischen China und den USA. Gleichwohl wird Samsung insbesondere bei Smartphones eine Schippe drauflegen müssen: Denn Anbieter wie Xiaomi, aber auch Huawei oder OnePlus (Oppo) präsentieren innovative Produkte zu meist moderaten Preisen.

Galaxy S "Unpacking" bereits Mitte Februar

Eine Veröffentlichung ist indes kein Geheimnis mehr: Nachdem bereits durchgesickert war, dass Samsung seine neue Galaxy-S-Reihe am 11. Februar im Rahmen eines eigenen Events präsentieren will, hat das Unternehmen diesen Termin inzwischen bestätigt. Damit sind die Südkoreaner im Vergleich zu den Vorjahren deutlich früher dran.