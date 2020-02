Rollout für intelligente Stromzähler steht kurz bevor

Der Rollout der Messgeräte ist Teil des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende, das bereits 2016 eingeführt wurde. Die Pflicht für den Einbau greift erst jetzt, da zunächst das BSI mindestens drei Smart Meter Gateways zertifizieren musste. Sie ermöglichen eine besonders gesicherte Kommunikation und stellen einen hohen Datenschutzstandard sicher, erklärt der Digitalverband Bitkom.

Wer ist von der Smart-Meter-Pflicht betroffen?

Die Pflicht für den Einbau betrifft nicht jeden Haushalt. Zunächst gilt die Regelung nur für Verbraucher, deren Jahresverbrauch die Grenze von 6.000 kWh übersteigt oder Stromkunden, die steuerbare Verbrauchseinrichtungen und Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz mit mehr als 7 Kilowatt Leistung einsetzen.

In der Bevölkerung gibt es eine große Bereitschaft, Smart Meter zu nutzen, so das Ergebnis einer Studie des Verbandes. Demnach würden zwei Drittel (66 Prozent) der Bundesbürger Geräte wie elektrische Heizungen oder Kühlgeräte automatisch so steuern lassen, so dass das Stromnetz stabilisiert wird und Ressourcen geschont werden.

Welche Vorteile bieten intelligente Stromzähler?

Mit dem Smart Meter Gateway können die intelligenten Messsysteme nicht nur den Stromverbrauch übermitteln, auch der der Verbrauch von Erdgas, Wasser oder Wärme kann künftig komfortabel weitergegeben werden, so der Verband. Die Anwendungsmöglichkeiten gingen jedoch noch viel weiter. Die Smart Meter könnten helfen, Stromfresser in den Haushalten zu erkennen und basierend auf den Daten konkrete Tipps zum Energiesparen liefern. Darüber hinaus ermögliche die digitale Infrastruktur das gesteuerte Laden von Elektrofahrzeugen, wodurch die Kosten für einen sonst benötigten Netzausbau in Wohngebieten vermieden werde, was wiederum einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrswende darstelle.