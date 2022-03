Reparatur-Ranking: Welche Smartphones werden am meisten repariert?

Smartphone-Nutzer hängen besonders lange an Samsung-Geräten oder iPhones – Geräte dieser Hersteller werden am meisten repariert. Das zeigen Reparaturaufträge von über 1.000 Handywerkstätten für 2021. Das Apple iPhone 7 führt die Rangliste der am meisten reparierten Modelle an, wie eine Auswertung des Spezialversicherers Wertgarantie, ehemals clickrepair, ergab.

iPhone 7 auf dem ersten Platz

Die meisten Reparaturen wurden am Apple iPhone 7 ausgeführt, dem Top-Modell von 2016. Reparaturen an diesem Modell machen nach Angaben von Wertgarantie fünf Prozent der Gesamtreparaturen aus. Platz zwei belegt der Nachfolger, das iPhone X. Den dritten Platz nimmt das Samsung Galaxy S8 ein, das ebenfalls 2017 auf den deutschen Markt kam. Das vor sieben Jahren veröffentlichte iPhone 6s – das älteste Modell in der Rangliste – schafft es auf Platz sechs.

Insgesamt dominiert Apple das Reparatur-Ranking mit sechs Geräten, Samsung ist mit fünf Modellen vertreten. Smartphones anderer Hersteller finden sich nicht unter den Top 10 der Reparaturen – was auch den hohen Marktanteilen von Samsung und Apple entspricht.

Display ist die Schwachstelle Nummer eins

Display-Schäden machen 70 Prozent der am meisten reparierten Defekte aus, gefolgt von Akkuschäden (12 Prozent) und defekten Ladebuchsen (10 Prozent). Am stärksten von Display-Schäden betroffen ist das Samsung Galaxy A51 (85 Prozent). Marco Brandt, Bereichsleiter Digital Business bei Wertgarantie erklärt: "Auch wenn alle Geräte sehr häufig Displayschäden aufweisen, liegt dies oftmals am Nutzer selbst. Die meist sehr großen Smartphones liegen in vielen Händen nicht optimal und können daher verhältnismäßig leicht zu Boden fallen."

Nutzungsdauer von Smartphones wird länger

Smartphones werden wieder länger genutzt – oft aus Gründen der Ersparnis, aber auch der Nachhaltigkeit. Viele Verbraucher hängen an ihren Geräten und lassen selbst in die Jahre gekommene Modelle wie das iPhone 6s oder das Samsung Galaxy S7 noch reparieren. Ein weiterer Grund könnten Verkaufsmotive sein. Gerade hochpreisige Flaggschiff-Modelle haben auch nach etlichen Jahren immer noch einen Verkaufswert. Zudem fällt die technische Entwicklung von Smartphones inzwischen granularer aus, so dass auch ältere Geräte in vielen Belangen noch mithalten können.