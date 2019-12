Raclette an Silvester treibt den deutschen Stromverbrauch

Wenn es in den deutschen Haushalten ein Festtagsessen gibt, steigt der Stromverbrauch bundesweit deutlich an. An Weihnachten spricht man daher von der sogenannten "Gänsebraten-Spitze". Der Energieversorger E.ON teilt mit, dass es an Silvester einen ähnlichen Anstieg gibt, denn dann werden die beliebten Raclette-Grills angestellt.