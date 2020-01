Netzbetreiber erwarten höheren Stromverbrauch in Deutschland

Bonn - Die vier großen Übertragungsnetzbetreiber rechnen in den nächsten Jahren mit einem starken Anstieg des Stromverbrauchs in Deutschland. In den am Freitag vorgelegten Rahmendaten für den nächsten Netzentwicklungsplan erwarten die Netzbetreiber für das Jahr 2035 einen Bruttostromverbrauch von bis zu 729 Terawattstunden. Das wäre eine Zunahme um gut 22 Prozent gegenüber 2018.