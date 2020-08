Nach dem Urlaub Kontoauszüge kontrollieren

Wer seine Bank- oder Kreditkarte im Auslandsurlaub verwendet, sollte nach der Rückkehr einen Blick in die Kontoauszüge werfen. Das empfiehlt die „Euro Kartensysteme“, die für die deutschen Banken die Girocard (früher: EC-Karte) betreibt. Fallen bei der Kontrolle der Kontoumsätze Ungereimtheiten auf, sollten Verbraucher unverzüglich handeln und die betroffene Karte sperren.

Nach der Rückkehr Kontoauszüge kontrollieren

Viele Deutsche sind wieder aus dem Urlaub zurück. Jetzt heißt es: Kontoauszüge kontrollieren. Denn auf Reisen werden Bank- und Kreditkarten besonders oft gezückt. Sei es, um Bargeld am Automaten abzuheben, Hotel- und Restaurantrechnungen zu begleichen oder um Supermarkteinkäufe zu bezahlen.

Urlauber sollten sämtliche Belege der getätigten Verfügungen sammeln. Denn nur durch einen genauen Vergleich der Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen mit den Ausgaben und Abhebungen lässt sich feststellen, ob die richtigen Beträge abgebucht wurden. Werden Kontobelastungen entdeckt, die nicht selbst mit der Zahlungskarte getätigt wurden, sollten Verbraucher sofort ihre Bank oder Sparkasse informieren und ihre Bank- oder Kreditkarte sperren lassen.

So funktioniert die Kartensperrung

Das ist rund um die Uhr über den zentralen Sperr-Notruf 116 116 möglich. Der Anruf aus Deutschland ist gebührenfrei. Aus dem Ausland ist der Sperr-Notruf unter derselben Rufnummer mit vorangestellter Landesvorwahl für Deutschland (meist +49) zu erreichen. Alternativ können Verbraucher ihre Karte über die Rufnummer +49 (0) 30 4050 4050 sperren lassen. Am besten speichern Bankkunden die Rufnummern für die Kartensperrung in ihrem Handy.

Fürs Bezahlen nichts bezahlen – mit kostenfreien Kreditkarten

Die Kontrolle der Zahlungsbelege und Kontoumsätze ist auch eine gute Gelegenheit, einen kritischen Blick auf die Kosten zu werfen. Die meisten Banken verlangen neben der Jahresgebühr für die EC- oder Kreditkarte zusätzlich Geld für den Einsatz außerhalb der Eurozone. Je nach Bank beläuft sich dieses sogenannte Auslandseinsatzentgelt oft auf etwa 2 Prozent vom Umsatz.

Wer Angebote vergleicht, findet aber auch Kreditkarten ohne Jahresgebühren und ohne zusätzliche Kosten fürs Bezahlen im Ausland auskommen. Eine Verivox-Auswertung zeigt: Mit einer solchen kostenfreien Kreditkarte sparen Urlauber im Vergleich zur Standard-Karte der Hausbank bis zu 76 Euro im Jahr. Die Karten in der Auswertung sind sind nicht an ein Girokonto bei einer bestimmten Bank gekoppelt. Verbraucher können also ihr bestehendes Konto für die Abrechnungen der Umsätze hinterlegen.

