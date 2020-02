Mitnetz Strom: Mehr Netzeingriffe wegen großer Mengen an Windstrom

Gedrosselte Stromerzeugung an über 90 Tagen

Am häufigsten waren demnach die Netzregionen Sachsen-Anhalt (217 Eingriffe, 2018: 121) und Brandenburg (123 Eingriffe, 2018: 102) von sogenannten Redispatch-Maßnahmen betroffen. Knapp ein Drittel der Netzeingriffe gingen auf die Anforderungen des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz zurück. An 92 Tagen hätten Energieerzeugungsanlagen aus Gründen der Netzsicherheit gar nicht oder nicht voll einspeisen können.

Mitnetz Strom: Windanlagen stehen über 30 Stunden still

Grund für den Anstieg der Netzsicherheitseingriffe war vor allem der Wind in 2019, erläutert der Verteilnetzbetreiber. So sei im Frühjahr und im Herbst überdurchschnittlich viel Windstrom erzeugt worden. Insgesamt sei die Strommenge aus Wind gegenüber dem Jahr 2018 um acht Prozent gestiegen. Die installierte Leistung der Windkraftanlagen habe dabei nur um ein Prozent zugenommen.

"Hervorzuheben sind ebenfalls die Sturmtiefs im März. Beispielhaft sei Sturmtief Eberhard genannt. Hier mussten Anlagen länger als 33 Stunden heruntergefahren werden", erklärt Dr. Adolf Schweer, technischer Geschäftsführer des Unternehmens. Problematisch sei nach wie vor viel Wind in Kombination mit hoher Sonneneinstrahlung.

Stromnetz umfasst 74.000 Kilometer

Mitnetz Strom betreibt nach eigenen Angaben weiterhin kontinuierlichen Netzausbau. In 2020 sei beispielsweise an weiteren Verknüpfungspunkten zum Höchstspannungsnetz bei Großräschen (Brandenburg) und Querfurt (südliches Sachsen-Anhalt), um das Stromnetz in der Region zu entlasten. Das Unternehmen ist der größte regionale Verteilnetzbetreiber in Ostdeutschland und betreut ein Stromnetz von einer Länge von rund 74.000 Kilometern, das durch Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verläuft.