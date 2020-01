Mediennutzung 2019: Tagsüber Radio hören, abends fernsehen

Sieben Stunden Radio und TV täglich

"Die audiovisuellen Medien bleiben die mit Abstand am meisten genutzte Mediengattung in Deutschland," sagt Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des VAUNET. Diese Relevanz bedeute auch eine Verpflichtung zu gesellschaftlich relevanten Inhalten. Frank Giersberg, Geschäftsführer des VAUNET: "Täglich verbringen die Deutschen über sieben Stunden mit Fernsehen und Radiohören. Hinzu kommt die Audio- und Videonutzung im Netz, die weiter steigt und heute bereits für drei Viertel der gesamten medialen Internetnutzung steht." In den kommenden Jahren erwartet der Verband einen weiteren Zuwachs.

Zahlen zur Nutzung von audiovisuellen Medien

Die tägliche Bewegtbildnutzung der Deutschen ab 14 Jahren lag 2019 bei 5 Stunden und 10 Minuten. Davon verbrachten die Deutschen 3 Stunden und 47 Minuten täglich mit Fernsehen. Die durchschnittliche tägliche Audionutzung lag im gleichen Zeitraum bei rund 3 Stunden und 53 Minuten. Hiervon entfielen 3 Stunden und 17 Minuten auf das werktägliche Radiohören.

Medienangebote im Internet wurden 2019 im Durchschnitt 1 Stunde und 41 Minuten genutzt. Davon entfielen 76 Minuten auf Onlinevideos und Musikstreaming/MP3. Weitere Formen der audiovisuellen Mediennutzung, wie Kino, Videospiele, DVDs/Blu-ray sowie CDs lagen kumuliert bei 43 Minuten am Tag. Basis sind hier die 14- bis 69-Jährigen in Deutschland.

Ab 18 Uhr wird ferngesehen

Das Radio war im durchschnittlichen Tagesverlauf von morgens bis in die frühen Abendstunden das meistgenutzte Medium, am Abend ab circa 18 Uhr übernimmt das Fernsehen diese Rolle. Die Internetnutzung bleibt im gesamten Tagesverlauf relativ stabil.

Im Jahr 2019 sahen 91,5 Prozent der Gesamtbevölkerung ab 3 Jahren regelmäßig fern, 93,8 Prozent der Erwachsenen ab 14 Jahren hörten regelmäßig Radio, und 82,7 Prozent der Personen ab 16 Jahren nutzen regelmäßig das Internet.

Zur Methode

Die VAUNET-Mediennutzungsanalyse beruht auf einer kontinuierlichen Auswertung von Sekundärquellen, darunter Daten der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (ag.ma), der Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA), der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF), der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung (agof) und des Media Activity Guides (MAG) von SevenOne Media und forsa. Die Angaben zur täglichen Mediennutzung im Gattungsvergleich ergeben sich aus Werten der ag.ma zur Radionutzung (Hörer ab 14 Jahren), der AGF Videoforschung für die TV-Nutzung (Zuschauer ab 14 Jahren) und des MAG von SevenOne Media und forsa zur Nutzung der übrigen Medien (Nutzer 14-69 Jahre).