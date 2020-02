Longlivemyphone: Petition für reparierbare Smartphones gestartet

In Europa gehen rund 6,7 Smartphones pro Sekunde über die Ladentheke. Für die Umwelt ist entscheidend, dass diese eine möglichst lange Lebensdauer haben, erklärt die Deutsche Umwelthilfe. Die jährlichen Klimaauswirkungen des europäischen Bestands von über 600 Millionen Smartphones belaufen sich demnach auf mehr als 14 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente - mehr als die jährlichen CO2-Emissionen Lettlands. Aufgrund energieintensiver Prozesse und der benötigten seltenen Metalle entstehen der Organisation zufolge etwa 70 Prozent der direkten Klimaauswirkungen bereits bei der Herstellung. Die durchschnittliche Nutzungsdauer von Handys liege bei zwei bis drei Jahren und das wirke sich besonders negativ auf die Umweltbilanz aus. Andere elektronische und IKT-Geräte würden im Schnitt deutlich länger genutzt.

#Longlivemyphone: Forderung nach EU-Richtlinien für reparierbare Handys

Die DUH und der Verein Runder Tisch Reparatur fordern deshalb von der EU-Kommission die Festlegung europaweiter Regelungen für langlebige und reparierbare Smartphones. Aufgrund fehlender, nicht zugänglicher oder zu teurer Ersatzteile würden kaputte Smartphones häufig ersetzt und nicht repariert. Die EU-Kommission müsste diese Entwicklung stoppen und die Bedingungen für Reparaturen verbessern, indem Ökodesignvorgaben für Smartphones verbindlich festlegt würden. Hierzu unterstützt die DUH die vom Runden Tisch Reparatur initiierte Petition #Longlivemyphone.

DUH: Ökodesign-Richtlinien sollten sich nicht nur auf die Energieeffizienz konzentrieren

"Die EU-Kommission hat mit dem für Anfang März angekündigten Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft die historische Chance, die Erarbeitung verbindlicher Ökodesignstandards für Smartphones als besonders wichtige Maßnahme festzulegen. Dadurch kann sichergestellt werden, dass die Geräte künftig leichter reparierbar, langlebiger und umweltfreundlicher werden", sagt die Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.

Die Ökodesign-Richtlinien habe sich bisher weitgehend darauf konzentriert, die Energieeffizienz von Produkten in der Nutzungsphase zu verbessern, d.h. ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Im vergangenen Jahr seien jedoch erstmals auch Kriterien für die Reparierbarkeit von Haushaltsgeräten wie Fernseher, Kühlschränke und Waschmaschinen in die Vorschriften aufgenommen worden. Es sei an der Zeit, diesen Ansatz auf Smartphones und auch auf andere Produkte der Unterhaltungselektronik wie Tablets und Computer auszuweiten.

Smartphones müssten bereits reparierbar designt werden, damit sich beispielsweise ein gebrochenes Display oder ein schwacher Akku einfach austauschen lassen. Der Zugang zu Ersatzteilen, Reparaturinformationen und langfristigen Sicherheitsupdates müsste für alle Werkstätten und Verbraucher verfügbar sein. Die Petition #Longlivemyphone läuft noch bis Anfang März.