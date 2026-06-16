Lokalmatadore: Anteil von VW, Audi und Ford in ihrer Heimat mehr als doppelt so hoch wie im Schnitt

Autofahrer in Deutschland halten ihrer Heimatmarke die Treue: An großen Automobilstandorten sind die dort produzierten Fahrzeuge besonders häufig anzutreffen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox. Besonders stark überrepräsentiert ist VW in Wolfsburg, gefolgt von Audi in Ingolstadt und Ford in Köln. Der Anteil der ansässigen Marken liegt dort jeweils um mehr als Doppelte über dem bundesweiten Durchschnitt.

Wolfsburg ist VW-Hochburg

Verivox hat aus den Versicherungsabschlüssen die Anteile der Marken Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz und VW in den 80 deutschen Großstädten ermittelt. Mit 185 Prozent über Schnitt ist der Anteil von VW-Autos in Wolfsburg fast dreimal so hoch wie in Gesamtdeutschland. Deutschlands größter Autobauer hat auch in anderen niedersächsischen Städten treue Fans: In Braunschweig liegt der VW-Anteil 92 Prozent über dem Bundesschnitt, in Göttingen um 39 Prozent und in Salzgitter 38 Prozent. In Braunschweig und Göttingen unterhält der Konzern ebenfalls Werke.

"Häufig setzen Werksmitarbeiter auf die eigene Marke", sagt Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Haben sie das Auto von ihrem Arbeitgeber geleast, ist bei der Kfz-Versicherung eine sogenannte GAP-Deckung als Zusatzleistung in der Kaskoversicherung besonders wichtig. Ohne diesen Tarifbaustein zahlt die Kaskoversicherung nur den aktuellen Fahrzeugwert des Autos. Liegt der Restbetrag des Leasing- oder Finanzierungsvertrags höher, springt die GAP-Deckung ein und deckt diese finanzielle Lücke ab."

Dass auch Niedersachsen als gesamtes Bundesland hinter VW steht, zeigt der Bundesland-Vergleich. Der Anteil von VW-Fahrzeugen liegt dort um 31 Prozent über dem Durchschnitt aller Länder.

Ingolstädter sind von Audi überzeugt, Kölner von Ford

Eine weitere Marke aus dem Volkswagen-Konzern hat in ihrer Heimatstadt ebenfalls viele Anhänger. Ingolstädter fahren um 167 Prozent häufiger einen Audi als der Durchschnitt aller Bundesbürger – der Anteil der Marke ist in der oberbayerischen Stadt damit gut zweieinhalbmal so hoch wie im Bundesschnitt. Auf Ingolstadt folgt Heilbronn mit einem 50 Prozent über dem Bundesschnitt liegenden Audi-Anteil. In der benachbarten Stadt Neckarsulm ist ebenfalls ein Werk der VW-Tochter ansässig.

Im Gegensatz zu VW und Audi ist Ford zwar keine deutsche Automarke, produziert aber in Köln. Das veranlasst die Rheinländer dazu, Ford zu fahren: Der Anteil ist in Köln doppelt so hoch (107 Prozent) wie im Bundesschnitt. Auch in umliegenden Großstädten wie Bergisch Gladbach (73 Prozent über Schnitt), Neuss (49 Prozent) und Leverkusen (47 Prozent) ist die US-Marke überrepräsentiert.

Münchener fahren BMW, Stuttgarter Mercedes und BMW

BMW gehört zu München: Der BMW-Anteil ist in der bayerischen Hauptstadt 70 Prozent höher als in Gesamtdeutschland. Noch höher liegt die BMW-Quote allerdings ausgerechnet im Mercedes-nahen Stuttgart (77 Prozent über dem Bundesschnitt). Nürnberg verteidigt die bayerische Ehre und führt das Großstadt-Ranking mit einem mehr als doppelt so hohen BMW-Anteil wie bundesweit an.

In Stuttgart liegt nicht nur der BMW-Anteil über dem Schnitt, sondern erwartungsgemäß auch der von Mercedes-Benz. Autos mit Stern sind in Stuttgart 51 Prozent häufiger als im Bundesschnitt. Noch mehr Mercedes-Fans leben nur im schwäbischen Reutlingen. Hier liegt der Anteil sogar 64 Prozent über dem deutschlandweiten Schnitt.

Methodik

Für die Analyse wurden alle Kfz-Versicherungsabschlüsse über Verivox im Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis 30. April 2026 anonymisiert ausgewertet.