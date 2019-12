Klimaschutz: Energiesparen in der Weihnachtszeit

Berlin - Für das Klima gibt es an Weihnachten wenig zu feiern: So steigt der Stromverbrauch während der Feiertage um ein Viertel an, es wird deutlich mehr Abfall produziert und auch der Fleischkonsum erhöht sich deutlich. Die Experten von co2online erklären, wie man klimafreundlich über die Feiertage kommt.