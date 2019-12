Kampf gegen Hate Speech: Morddrohungen gegen Justizministerin

Medienberichten zufolge hat Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) jüngst Morddrohungen erhalten. Hintergrund sei ihr Bestreben, Internet-Dienstleister in Fällen von Hasskriminalität zur Herausgabe von Passwörtern zu verpflichten.

Mitte Dezember war Lambrechts Gesetzentwurf bekannt geworden, der Dienstleister wie Twitter oder Facebook dazu verpflichten soll, verschlüsselt gespeicherte Passwortdaten in Fällen von Hate Speech bzw. Drohungen an Ermittler herauszugeben. In einem Interview mit dem „Handelsblatt“ hat die Ministerin nun von Morddrohungen gesprochen, die sie aufgrund dieser Ankündigung erhalten habe.

Der Richtervorbehalt soll bleiben

Der Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Hasskriminalität enthält unter anderem verschiedene Regelungen, die die Anonymität von Internetnutzern aufheben können, sofern etwa Bedrohungen und Hetze im Spiel sind. Online-Dienste sollen dann verpflichtet werden können, die Daten solcher Nutzer an Behörden herauszugeben. Dies müsse allerdings von einem Richter angeordnet werden.

Archivieren, nicht nur löschen

Einige Politiker der Opposition sowie manche Verbände sehen in Lambrechts Vorstoß einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Privatsphäre von Internetnutzern. Dagegen spricht die Ministerin ausdrücklich nicht von erweiterten Befugnissen, sondern von präzisierten. Bislang müssen Dienste wie Facebook oder Twitter fragwürdige bzw. strafrechtlich relevante Inhalte lediglich löschen. Künftig sollen solche Inhalte beim BKA archiviert werden, ebenso wie die IP-Adressen der Absender. Dazu sollen Online-Dienste fragwürdige Posts dem BKA melden.