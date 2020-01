Kabelmarkt im Umbruch: Gigabit-Internet für immer mehr Kunden erhältlich

Das Jahr 2019 markiert einen bedeutsamen Einschnitt für den deutschen Kabelmarkt. Erstmals seit dem Verkauf der Kabelnetze der Deutschen Telekom Anfang des Jahrtausends und der Zersplitterung in Teilnetze gibt es mit Vodafone Deutschland wieder einen bundesweit aktiven Kabelnetzbetreiber. Möglich wurde dies durch das im Sommer 2019 gegebene grüne Licht der EU-Kommission für die Übernahme des Kabelnetzbetreibers Unitymedia. Das in Köln ansässige Unternehmen bietet seine Produkte in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg an, Vodafone vermarktete seine eigenen Kabel-Tarife bislang nur in den anderen 13 Bundesländern.