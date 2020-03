Joyn PLUS+ drei Monate gratis nutzen

Joyn PLUS+: Neukunden sparen fast 30 Euro

Das kostenpflichtige Premium-Angebot Joyn PLUS+ erhalten alle Neukunden ab sofort in den ersten drei Monaten kostenfrei. Nutzen lassen sich mehr als 60 Live-TV-Sender in HD. Außerdem sind in dem regulär kostenpflichtigen Angebot sechs zusätzliche Pay-TV-Sender, lokale Originals, exklusive Serien sowie eine große Auswahl an Filmen enthalten. Standardmäßig kostet Joyn PLUS+ 6,99 Euro pro Monat.

Die werbefinanzierte Streaming-Plattform Joyn ist im Sommer 2019 an den Start gegangen. Seit Dezember 2019 ist Joyn PLUS+ mit zusätzlichen Inhalten für Abonnenten verfügbar. Die Inhalte lassen sich unter anderem per App auf Smartphones und Tablets sowie über Streaming-Hardware wie Fire TV und Chromecast auch auf den Fernseher streamen.

Zum Angebot