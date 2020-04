Jeder Vierte verzichtet in Corona-Krise auf Barzahlungen

Der Wandel bei den Bezahlvorlieben deutscher Verbraucher scheint sich in er Corona-Krise zu beschleunigen. Darauf deuten die Ergebnisse einer repräsentativen Kantar-Umfrage im Auftrag des Bankenverbands hin. Mehr als ein Viertel (26 Prozent) der Befragten hat seit Beginn der Corona-Krise bewusst auf die Barzahlung in Geschäften verzichtet. Mehr als ein Drittel gab an, schon vorher meist mit Karte gezahlt zu haben.

Corona-Krise beschleunigt Trend zum bargeldlosen Bezahlen

Am stärksten hat sich das Zahlungsverhalten laut der Umfrage bei den 50- bis 59-Jährigen verändert. Unter ihnen haben mehr als ein Drittel (39 Prozent) seit Ausbruch der Krise bewusst auf Bargeldzahlungen in Geschäften verzichtet. Gut jeder Fünfte (21 Prozent) in dieser Altersgruppe zahlte auch vorher schon meist mit Karte.

Unter den Befragten ab 60 gaben 24 Prozent an, seit der Krisen auf Barzahlungen zu verzichten. Genau ein Viertel (25 Prozent) von ihnen bevorzugte zuvor bereits Kartenzahlung. Am geringsten ist der Einfluss aufs Bezahlverhalten in der jüngsten Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen. Unter ihnen haben 20 Prozent seit Ausbruch der Krise bewusst auf das Bezahlen mit Scheinen und Münzen verzichtet.

„Die Corona-Krise hat den Trend zum bargeldlosen Bezahlen nun auch in Deutschland erheblich beschleunigt“, so Christian Jung, Direktor für gesellschaftliches Engagement und Veranstaltungsmanagement beim Bundesverband deutscher Banken, in einem aktuellen Blogbeitrag.

Höhere Limits für Zahlungen ohne PIN-Eingabe

Jung hält es für unwahrscheinlich, dass sich dieser Trend nach Überwindung der Pandemie wieder umkehren wird. „Viele Kunden dürften sich inzwischen an das schnelle und bequeme kontaktlose Bezahlen gewöhnt haben – zumal der Maximalbetrag, bis zu dem das Verfahren genutzt werden kann, ohne eine PIN einzugeben, von den Banken gerade deutlich erhöht wurde.“

Ende März hatten die deutschen Banken eine Verdopplung des Limits auf 50 Euro angekündigt. Seit dem 15. April können Kunden Einkäufe bis zu dieser Grenze kontaktlos mit ihrer Girocard (früher: EC-Karte) bezahlen, ohne eine PIN einzugeben. Nach einer ersten Pilotphase in einigen ausgewählten Städten, ist die flächendeckende Limit-Umstellung nun für die nächsten Wochen und Monate angedacht.

Zuvor hatte bereits der Kreditkartenanbieter Mastercard das Limit für Zahlungen ohne PIN-Eingabe auf 50 Euro angehoben. Die Kreditkarten von Visa und American Express haben schon länger dieses Limit.