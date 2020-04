Im Schlaf gegen Corona: Handy als Forschungsrechner einsetzen

App bündelt Rechenleistung

Eine vom Garvan Institute of Medical Research und der Vodafone Foundation entwickelte App DreamLab bündelt die Leistung der einzelnen Smartphones zu einem virtuellen Rechner. So kann die Suche nach Medikamenten beschleunigt und die Corona-Forschung vorangetrieben werden. DreamLab schickt Rechenaufgaben an die ungenutzten Smartphones, die dann dezentral Millionen an Berechnungen durchführen. Die Forscher des Imperial College in London können so mit Hilfe künstlicher Intelligenz riesige Datenmengen analysieren. Die Rechenleistung konnte seither verdoppelt werden. Neben dem Coronavirus dient die App der Krebsforschung.

Anwendung schadet der Handy-Leistung nicht

Die DreamLab-App ist für Android und iOS verfügbar. Nutzer müssen lediglich vor dem Schlafengehen in den entsprechenden Modus umschalten, damit die Software mit den Berechnungen beginnt. Die Ergebnisse werden über das WLAN- oder Mobilfunknetz wieder in die Cloud geschickt.

Die Leistung des Smartphones lässt durch die Nutzung der App nicht nach. Die Anwendung hat außerdem nur Zugriffsrechte auf die Prozessorleistung und nicht auf andere Bereiche. Die persönlichen Daten der Nutzer bleiben somit geschützt.