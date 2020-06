Globaler Rekord beim Ausbau erneuerbarer Energien

Die erneuerbaren Energien sind im Jahr 2019 weltweit so stark ausgebaut worden wie noch nie zuvor. Der Aufbau von Kapazitäten stieg im Vorjahr um 12 Prozent auf 184 Gigawatt, heißt es in einem Bericht über globale Investitionen in erneuerbare Energien, den das Bundesumweltministerium am Mittwoch gemeinsam mit der Frankfurt School of Finance and Management veröffentlichte.