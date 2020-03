Girocard verdoppelt das Limit für kontaktloses Bezahlen ohne PIN

Die deutschen Banken haben angekündigt, bei der Girocard das Limit für kontaktlose Zahlungen ohne PIN-Eingabe zu verdoppeln. Künftig sollen Zahlungen bis 50 Euro möglich sein, ohne dass Verbraucher dafür am Bezahlterminal ihre PIN eingeben müssen. Ein genaues Datum für die Umstellung des Limits wurde noch nicht bekanntgegeben.

Höheres Limit soll Bezahlvorgang erleichtern

Im Zuge der Coronavirus-Krise schätzen viele Verbraucher kontaktlose Bezahlverfahren. Auch zahlreiche Supermärkte und Geschäfte ermutigen ihre Kunden, kontaktlos zu bezahlen, um Ansteckungsrisken zu reduzieren. Bislang können mit der Girocard (früher: EC-Karte) Einkäufe bis 25 Euro an der Ladenkasse bezahlt werden, ohne sie mit der Eingabe einer PIN zu autorisieren. Voraussetzung ist, dass sowohl die Karte als auch das Bezahlterminal an der Kasse kontaktloses Bezahlen nach NFC-Standard unterstützen.

Mit der Verdopplung des Limits auf 50 Euro wolle man „den Einsatz dieser hygienischen Bezahlmethode“ erweitern, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Kreditwirtschaft, dem Dachverband der fünf großen Bankenverbände. „Gerade in der aktuellen Situation erleichtert dies zusätzlich den Bezahlvorgang an der Kasse.“

Wann die PIN-Eingabe weiterhin nötig bleibt

Aus Sicherheitsgründen müssten Karteninhaber auch künftig spätestens nach fünf Transaktionen oder nach einer Gesamtsumme von 150 Euro wieder die PIN eingeben. Wer darauf komplett verzichten und Berührungen mit dem Bezahlterminal so ganz vermeiden möchte, könne die Girocard in entsprechenden Bezahl-Apps auf dem Smartphone hinterlegen. Beim Bezahlen mit dem Smartphone gebe der Kunde Zahlungen ab dem ersten Cent mit der gewohnten Entsperrfunktion des eigenen Gerätes frei.

50-Euro-Limit auch bei Kreditkarten

Einen genauen Termin für die Limiterhöhung nannte der Verband nicht. Der genaue Umsetzungsplan werde nun von allen Beteiligten erarbeitet. Berichten zufolge soll die Anpassung innerhalb der nächsten Wochen erfolgen.

In Deutschland gibt es nach Angaben des Verbands über 100 Millionen Girocards – mehr als 75 Millionen davon seien bereits kontaktlosfähig. Vor kurzem erst hatte der Kreditkartenanbieter Mastercard das Limit für kontaktlose Zahlungen ohne PIN-Autorisierung auf 50 Euro angehoben. Visa-Kreditkarten haben schon länger ein 50-Euro-Limit. An über 750.000 Bezahlterminals im Handel können Verbraucher bereits kontaktlos bezahlen.