Gewerbliche Immobilienfinanzierung: Vorläufiges Ende des Wachstums

Seit Jahren bemühen sich Deutschlands Banken, ihr Geschäft mit der Finanzierung von Immobilien auszubauen. Denn trotz des harten Wettbewerbs und niedriger Zinsen legten Ertrag und Gewinn in diesem Geschäftsfeld kontinuierlich zu. Doch in der bevorstehenden Rezession infolge der Corona-Krise könnte damit nun fürs Erste Schluss sein. Laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung Bain wird das Marktumfeld zumindest für gewerbliche Immobilienfinanzierungen in den nächsten Jahren deutlich schwieriger.