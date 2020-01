EZB-Experte sieht Zeichen für Konjunkturerholung

Im vergangenen Jahr hatte sich die Konjunktur in der Euro-Zone spürbar abgeschwächt. Doch EZB-Direktor Yves Mersch sieht Anzeichen dafür, dass die Wirtschaft nun wieder Fahrt aufnimmt.

„Gute Anzeichen einer Stabilisierung“

Mersch ist bei der Europäischen Zentralbank (EZB) Vize-Chef der Bankenaufsicht. “Die Wirtschaft zeigt gute Anzeichen einer Stabilisierung”, sagte er laut der Nachrichtenagentur Reuters auf einer Bankenkonferenz in Frankfurt. Das gleiche gelte für die Entwicklung der Inflation.

Der Aufschwung in der Währungsunion verlor im vergangenen Jahr wegen der schwächeren Weltkonjunktur, Handelskonflikten und des Brexit-Chaos deutlich an Kraft. Die EZB ging zuletzt für 2019 von einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 1,2 Prozent aus. Für 2020 werden 1,1 Prozent erwartet. 2021 und 2022 sollen das Plus dann jeweils bei 1,4 Prozent liegen.

Nach wie vor hohe Verschuldung

Die Verschuldung im Euro-Raum bei Haushalten und Unternehmen ist dem EZB-Direktor zufolge allerdings immer noch recht hoch. Mersch ist Vize-Chef der EZB-Bankenaufsicht, die aktuell 117 Institute im Euro-Raum überwacht, darunter in Deutschland die Deutsche Bank und die Commerzbank.