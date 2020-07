EU setzt auf Wasserstoff aus erneuerbaren Energien

Um bei der Energiewende weiterzukommen, soll die Nutzung klimafreundlichen Wasserstoffs in der Europäischen Union binnen zehn Jahren stark ausgebaut werden. Die EU-Kommission legte dazu am Mittwoch ihr Strategiepapier vor. So sollen mit öffentlicher Unterstützung bis 2024 die Kapazitäten auf eine Million Tonnen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien wachsen - sechs Mal so viel wie heute. Bis 2030 sollen es zehn Millionen Tonnen sein.