Elektrofahrzeuge: Hohe Rabatte möglich

Wegen der drohenden Strafzahlungen bei Verstößen gegen die EU-Vorgaben zum Ausstoß zum Kohlendioxid (CO2) sei für die Automobilproduzenten günstiger, Elektrofahrzeuge ohne Deckung aller Kosten mit Verlust zu verkaufen. Da Elektroautos den durchschnittlichen CO2-Ausstoß einer Fahrzeugflotte senken, können die Hersteller bei einer optimierten Menge an E-Mobilen mehr profitable Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor absetzen und trotzdem unter dem allgemein vorgegebenen Durchschnitt von 95 Gramm CO2 pro Kilometer bleiben.

Zahlreiche Erleichterungen für Autobauer

2020 gibt es von Seiten der EU für die Automobilkonzerne eine ganze Reihe von Erleichterungen: So können die 5 Prozent der Fahrzeuge einer Flotte mit dem höchsten CO2-Ausstoß bei der Berechnung des Flottendurchschnitts komplett außen vor gelassen werden. Elektroautos hingegen werden doppelt gezählt, 2021 immerhin noch 1,67-fach, ab 2023 dann nur noch einfach. Für Hersteller mit einem höheren durchschnittlichen Gewicht ihrer Fahrzeuge gelten noch weitere Erleichterungen.

Ohnehin ist der jedem Fahrzeug zugemessene CO2-Wert eine theoretischer Wert, weil Größen wie Fahrstrecke, gefahrene Kilometer oder Fahrstil nicht in die Kalkulation eingehen. Und für Hersteller mit.

Rabattaktionen werden erwartet

Für die Autokonzerne lohnt es sich laut den Berechnungen von Hoberg wegen der CO2-Grenzwerte sogar, Elektrofahrzeuge unter den variablen Kosten der Herstellung zu verkaufen, wenn sie dafür Benziner und Diesel Euro absetzen können. Damit kann der Hersteller die Verluste durch die Stromer mehr als kompensieren und muss keine Strafe an die EU zahlen. Aufgrund dieser Kalkulation gehen Hoberg und andere Branchenkenner davon aus, dass die Autokonzerne im Laufe des Jahres ihre Elektrofahrzeuge mit weiteren Rabatten bewerben werden, um eine ausreichende Anzahl zu verkaufen.

Hoberg kritisiert in seinem Artikel die Vorgaben der EU: „Leider wurde die naheliegende Lösung nicht eingeführt. Diese besteht darin, dass die Emissionen von CO2 in der Realität so stark besteuert werden, dass wesentliche Verhaltensänderungen der Verursacher resultieren, und zwar tatsächlich im täglichen Verbrauch und nicht nur auf dem geduldigen Papier.“