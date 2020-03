Digitalpakt Schule: Fördermittel kaum abgerufen

Berlin - Die groß angelegte Initiative zur Digitalisierung der Schulen in Deutschland geht nur schleppend voran. Von den fünf Milliarden Euro des Digitalpakts Schule sei bislang nur ein Bruchteil abgerufen geworden, teilte der Digitalverband Bitkom am Freitag in Berlin mit. Vier Bundesländer hätten noch gar keine Förderanträge bewilligt.