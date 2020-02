Digitale Verwaltung: Sind die Daten der Bürger sicher?

Die digitale Verwaltung ist in Behörden in Deutschland auf dem Vormarsch. Immer mehr Vorgänge lassen sich inzwischen in etlichen Kommunen online erledigen, das persönliche Erscheinen beim Amt vor Ort ist in vielen Fällen nicht mehr zwingend erforderlich. Doch die Bundesbürger müssen den Behörden dazu ihre Daten anvertrauen. Laut der repräsentativen Studie "Digital Government Barometer" des Management-Beratungsunternehmens Sopra Steria, für die im September 2019 999 Deutsche befragt wurden, sind 58 Prozent der Bundesbürger überzeugt, dass ihre Daten auf den Servern der Behörden vernünftig geschützt sind.