Digital Detox: Verzicht auf Smartphone & Co als guter Vorsatz für 2020?

Das neue Jahr 2020 hat begonnen und viele Bundesbürger haben sich zum Jahreswechsel wieder etliche gute Vorsätze vorgenommen. Dazu zählt etwa mehr sportliche Betätigung. Aber auch den Umgang mit digitalen Medien wollen etliche Deutsche in diesem Jahr ändern. Digital Detox, also digitale Entgiftung, heißt das Zauberwort. Dabei werden für eine bestimmte Zeit lang keine digitalen Geräte wie Smartphone und Tablet genutzt. Auch soziale Medien sind dabei tabu. Laut einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter 1.003 Bundesbürgern ab 16 Jahren, will 2020 rund jeder zehnte Bundesbürger (11 Prozent) zumindest zeitweise auf digitale Medien verzichten. Doch die Umsetzung in der Praxis ist nicht einfach.