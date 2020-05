Deutschland ist der größte Markt für Robo-Advisor in der EU

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

In keinem anderen Land der Europäischen Union (EU) wird ein so großer Anteil des privaten Fondsvermögens von digitalen Vermögensverwaltern, sogenannten Robo-Advisorn, angelegt wie in Deutschland. Darauf weist der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) in einer aktuellen Mitteilung hin. Doch auch hierzulande ist die automatisierte Geldanlage über einen Robo-Berater bislang noch ein Nischenprodukt.

Robo-Advisor betreuen in Deutschland 7,5 Milliarden Euro In Deutschland verwalteten Robo-Advisor Ende 2019 ein Fondsvermögen von 7,5 Milliarden Euro, so der BVI. Das entspreche knapp 60 Prozent der EU-weit von Robo-Advisorn betreuten Gelder (13 Milliarden Euro). Marktanteil noch überschaubar Doch gemessen am Gesamtmarkt ist der Marktanteil der digitalen Vermögensverwalter immer noch überschaubar. Nur etwas mehr als 1 Prozent ihres gesamten Fondsvermögens lassen die deutschen Privatanleger laut BVI von einem Robo betreuen. In anderen EU-Ländern, in denen Sparer ebenfalls viel Geld in Fonds angelegt haben, seien die Marktanteile indes noch deutlich kleiner: In Italien, Spanien und Frankreich etwa liege der Anteil jeweils nur bei 0,1 Prozent. Die folgende Tabelle zeigt die Marktanteile von Robo-Advisorn in ausgewählten EU-Staaten:

Land Fondsvermögen in Mrd. Euro Anteil am Fondsvermögen privater Haushalte Kundenzahl Deutschland 7,5 1,1% 312.000 Belgien 0,8 0,4% 92.000 Italien 0,4 0,1% 33.000 Niederlande 0,4 0,4% 31.000 Frankreich 0,4 0,1% 26.000 Schweden 0,4 0,3% 22.000 Spanien 0,2 0,1% 24.000 Österreich 0,2 0,3% 17.000