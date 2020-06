Deutschland im digitalen EU-Vergleich an Platz zwölf

Wie steht es um die Digitalisierung in der EU? Die EU-Kommission hat diese Woche den Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) für 2020 veröffentlicht. Der Index verfolgt die Fortschritte der Mitgliedstaaten in den fünf Bereichen Konnektivität, digitale Kompetenzen, Internetnutzung durch Privatpersonen, Integration digitaler Technik durch Unternehmen und digitale öffentliche Dienste.

Deutschland an 12. Stelle, Skandinavien vorn

Insgesamt stehen Finnland, Schweden, Dänemark und die Niederlande bei der Gesamtleistung im digitalen Bereich in der EU an der Spitze. Deutschland liegt leicht über dem EU-Schnitt nur auf Platz 12 – unter 27 EU-Mitgliedsstaaten und dem Vereinigten Königreich. Auf den hinteren Plätzen landen Bulgarien, Griechenland, Rumänien und Italien. „Ein Platz im Mittelfeld kann nicht unser Anspruch sein“, sagte der Präsident des Branchenverbandes Bitkom, Achim Berg. Deutschland als Europas größte Volkswirtschaft müsse auch in der digitalen Welt eine führende Rolle einnehmen.

Vorbereitung auf 5G: Deutschland führend

In der Dimension Konnektivität ist Deutschland bei der 5G-Bereitschaft mit einem hohen Anteil an Festnetz-Breitbandanschlüssen führend in der EU. Funkmasten in Deutschland sind demnach überdurchschnittlich gut ans Internet angeschlossen. Nach aktuellen Angaben von Providern stehen in Deutschland derzeit rund 80 000 Mobilfunkmasten. Etliche von ihnen sind schon weitgehend auf 5G vorbereitet. Dort müssen nur einige kleinere Komponenten ausgetauscht oder hinzugefügt werden. Hinsichtlich der Abdeckung der Netze mit sehr hoher Kapazität (Very High Capacity Networks – VHCN) liegt Deutschland allerdings nur auf Rang 21 und damit unter dem EU-Durchschnitt.

Deutsche Bürger und Unternehmen grundlegend gut digitalisiert

In der Dimension Humankapital steht Deutschland zumindest bei den grundlegenden digitalen Kompetenzen und den grundlegenden Softwarekompetenzen an fünfter Stelle. Deutsche Unternehmen nutzen verstärkt soziale Medien, haben jedoch keine Fortschritte bei der Integration der Digitaltechnik erzielt. Bei der Nutzung von Online-Diensten belegt Deutschland den neunten Platz, da die deutsche Bevölkerung im Internet sehr aktiv ist.

Größte Baustelle: Digitalisierung der Verwaltung

Nur fünf Prozenz der Deutschen haben das Internet noch nie genutzt, und 84 Prozent kaufen online ein. Bei der Inanspruchnahme von E-Government-Diensten belegt Deutschland mit einer Quote von nur 49 Prozent den 26. Platz. In diesem Bereich liegt die größte digitale Herausforderung für Deutschland. Bund und Länder haben mehrere Maßnahmen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes ergriffen, um die Situation zu verbessern. Der schlechte Ausbau der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland nannte Berg vom Bitkom„ein Armutszeugnis für den digitalen Staat“. Umso wichtiger sei es, dass das jüngste Konjunkturpaket der Regierungsparteien einen Schwerpunkt in der Digitalisierung der Verwaltung setze.

Fortschritte sollen verstärkt werden

Laut DESI 2020 wurden in allen Mitgliedstaaten und in allen im Index gemessenen Schlüsselbereichen Fortschritte erzielt. Die größten EU-Volkswirtschaften gehören nicht zur Spitzengruppe, was dafür spricht, dass das Tempo der Digitalisierung angezogen werden muss, wenn die EU die doppelte Herausforderung des ökologischen und des digitalen Wandels meistern will. In den letzten 5 Jahren hat Irland die bedeutendsten Fortschritte gemacht, gefolgt von den Niederlanden, Malta und Spanien. Gemessen am DESI-Wert liegen diese Länder auch deutlich über dem EU-Durchschnitt.