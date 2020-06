Deutsche Ökonomen loben Umfang des Konjunkturpakets

Die Zinsbindungsfrist legt fest, wie lange der Zinssatz Ihres Baukredits festgeschrieben ist und von der Bank nicht verändert werden kann. Üblich sind Zinsbindungen von 5, 10, 15 und 20 Jahren. Es gibt aber auch Kreditinstitute, die noch längerfristige Zinsbindungen anbieten. In der Regel steigt bei langen Zinsbindungsfristen der Zinssatz. In einer Niedrigzinsphase kann es dennoch sinnvoll sein, sich für eine lange Sollzinsbindung zu entscheiden.

Denn bei einer sehr kurzen Zinsbindungsfrist steht am Ende in der Regel eine vergleichsweise hohe Restschuld, für die Sie eine Anschlussfinanzierung benötigen. Sollten die Zinsen in der Zwischenzeit deutlich anziehen, kann es passieren, dass Sie sich die Ratenzahlungen für den neuen Kredit nicht mehr leisten können. Eine langfristige Sollzinsbindung macht Ihre Baufinanzierung hingegen dauerhaft berechenbar.

Wer sich wegen des günstigeren Zinssatzes trotzdem für eine kurze Zinsbindung entscheidet, sollte die Zinsersparnis in eine besonders hohe Tilgung stecken, damit die Restschuld am Ende der Zinsbindung so niedrig wie möglich ausfällt.

Übrigens: In gewissen Fällen gilt die Zinsbindungsfrist nur einseitig. Wenn eine Baufinanzierung mehr als 10 läuft, haben Sie als Kunde nach genau 10 Jahren ein einseitiges Kündigungsrecht. Die Bank bleibt über die volle Zinsbindungsfrist an den vereinbarten Zinssatz gebunden.